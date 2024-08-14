Сестра Майкла Джексона призналась в кровной связи с легендарным певцом

Певица Джанет Джексон в беседе с журналистом DDC Radio 2 призналась, что является родственницей легендарному исполнителю Стиви Уандеру. Она пояснила, что не так много людей знают об их кровной связи.

Не так много людей знают об этом Он (Стиви Уандер. — NEWS.ru) наш кузен по материнской линии. Как и Трейси Чапман, как и Сэмюэль Л. Джексон, — добавила исполнительница хита All for You.

Джанет Джексон также является младшей сестрой покойного короля поп-музыки Майкла. Обладатель 15 премий «Грэмми» умер 25 июня 2009 года. В этом году исполнилось 15 лет со дня его смерти.

Недавно сообщалось, что отец американского певца Майкла Джексона Джо признался, что знал о скорой смерти исполнителя в 2009 году. По словам друга семьи, мужчина мог спасти сына и предупредить о последствиях бесконтрольного приема лекарств, но адвокаты запретили приближаться к поп-королю.

Ранее выяснилось, что Карл III ревновал принцессу Диану к Майклу Джексону, которые поддерживали хорошие отношения. Будущий британский король запрещал артисту встречаться со своими сыновьями Уильямом и Гарри после смерти своей супруги. Джексон хотел лично выразить соболезнования мальчикам, но ему не позволили.