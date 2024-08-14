Стало известно, почему Пугачева пыталась «утопить» Shaman

Певица Ольга Зарубина объяснила, почему ее коллега Алла Пугачева пыталась «утопить» Shaman (Ярослава Дронова) в 2013 году. Как сообщает aif.ru, артистка заявила, что Примадонна всегда плохо относилась к молодым талантам.

Дронов в 2013 году был участником телешоу «Фактор А» на телеканале «Россия», где председателем жюри была Пугачева. После отчисления будущей знаменитости с проекта певица заявила, что она рада его уходу и случилось то, что должно случиться. В ответ Shaman сказал ставшую впоследствии обсуждаемой фразу: «Вы обо мне еще услышите!»

«Зачем такого парня голосистого было рубить? Отвечу фразой одного из великих: “Любой талант оценит гения”. Талантливые люди никогда не зарубят другого талантливого человека. Более того, не будут завидовать ему, потому что сами талантливые», — прокомментировала ситуацию Зарубина.

Она отметила, что Пугачева позднее процитировала знаменитую фразу Дронова после своего последнего приезда в РФ. По словам Зарубиной, теперь Shaman «на коне», а Примадонна решила сразу под это подстроиться.

Также артистка рассказала, что Пугачева всегда топила таланты, в том числе и ее. В 1979 году Зарубина вместе с Михаилом Боярским исполнила песню Давида Тухманова под названием «Так не должно быть». После этого знаменитая певица стала чинить ей препятствия и из «Песни года» композицию убрали.