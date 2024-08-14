Вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после смерти жены

Фигурист и хореограф Петр Чернышев продолжает носить обручальное кольцо после смерти своей супруги, актрисы Анастасии Заворотнюк. Внимание на это обратили «Аргументы и факты».

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Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после продолжительной тяжелой болезни. Ей было 53 года. У актрисы остались трое детей - 28-летняя Анна, 23-летний Майкл и шестилетняя Мила.

В понедельник, 13 августа, Чернышев впервые с момента смерти жены появился на публике. Он принял участие в открытии шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в Сочи.

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Фигурист рассказал журналистам, что попал на открытие шоу внепланово - в качестве «вспомогательного десанта», так как сама Навка не смогла приехать. Также Чернышев признался, что пока не знает, чем будет заниматься дальше. «АиФ» отмечает, что фигурист пришел на пресс-конференцию в честь открытия шоу в черном, а на руке у него было надето обручальное кольцо.