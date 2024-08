Чаппелл Рон рассказала, как на нее повлияла Майли Сайрус

О влиянии коллеги на ее карьеру альт-поп-артистка рассказала в видео для церемонии награждения премии Disney Legends Award. Сайрус стала самой молодой ее обладательницей.

«Она очень открыто говорит о своих творческих и личных трансформациях, и она так верна себе. Она выпускает очень аутентичную музыку», — поделилась Рон.

Исполнительница также отметила трудолюбие Майли.

Чаппелл уточнила, что шоу в рамках первого тура Сайрус с Jonas Brothers на разогреве (2007-2008) было первым концертом, который она посетила. Девушка подумала, что хочет быть как Ханна Монтана.

Рон начала выпускать музыку в 2017-м, но большую популярность приобрела с выходом своего первого лонгплея The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023), а также сингла «Good Luck, Babe!» (2024).