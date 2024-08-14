Курьер Анжела Цырульникова, которая забирала деньги у Ларисы Долиной и отправляла деньги мошенникам, по той же схеме «развела» еще одну женщину. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Речь идет о 60-летней женщине, которой позвонили «сотрудники ФСБ» и уговорили передать им накопления. Она приехала в центр Москвы, где отдала мошеннице 2,7 млн рублей. Позже пострадавшая одумалась и написала заявление в полицию. Цырульникова уже дала признательные показания по данному делу.

Напомним, что накануне к квартире Долиной в Москве пришли неизвестные, которые заявили, что являются ее новыми владельцами. Тогда же выяснилось, что певица стала жертвой мошенников. По сообщениям СМИ, в апреле СМИ ей стали звонить «сотрудники спецслужб». Они уговорили ее продать квартиру, а вырученные деньги и сбережения «спасти». Общая сумма ущерба составила порядка 200 млн рублей.

Увели мошенники: как выглядит квартира Ларисы Долиной

По версии следователей, Долина отдала часть денег Цырульниковой, которая выступила в качестве курьера. Она забирала у потерпевшей часть денежных средств и позже переводила их мошенникам.