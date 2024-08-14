Озвучен секрет вечной молодости Пугачевой

Появление Аллы Пугачевой на юрмальском фестивале Лаймы Вайкуле наделало немало шума. На этот раз всех удивило ее преображение: лицо без намека на морщинки, открытый молодой взгляд.

Репортеры тут же решили: без хирургического вмешательства не обошлось. Но в окружении певицы заверили, что новые операции она не делала.

Друзья Аллы Пугачевой раскрыли главный секрет певицы. По их словам, артистка омолаживается не только с помощью косметических процедур, но и благодаря методике покойной актрисы Элины Быстрицкой, пишет «КП».

«Чтобы не образовывались морщины, я на ночь фиксировала кожу лица эластичными бинтами: один бинт поперек лба, другой - от подбородка до макушки. На глаза обязательно темная повязка. И так каждый вечер», - делилась в своих интервью Быстрицкая секретами молодости.

Пугачева, если верить слухам, нашла еще более простой способ - тейпирование морщин. Прозрачные пластыри, соединенные между собой специальным шнурком, приклеиваются в уголках век и подтягивают кожу к вискам. Фиксирующий их шнурок скрывается на затылке под волосами. С помощью тейпов (пластырей) создается не только модный эффект «лисьих» глаз, но и от натяжения века убираются морщинки.

Пугачеву в мини-шортах заметили на пляже Юрмалы

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Пугачёва может вернуться на сцену, но только ради единичных выступлений.