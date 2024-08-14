Хореограф Мигель проиграл в суде свое имя продавцу шуб из Пятигорска. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

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В Москве состоялся суд по интеллектуальным правам, где хореограф и предприниматель выясняли отношения из-за бренда MIGEL. Бизнесмен выиграл дело и заявил, что доволен исходом.

Напомним, что хореограф решил запатентовать товарный знак MIGEL для своего бизнеса, но выяснилось, что имя уже занято. Продавец шуб из Пятигорска работает под ним с 2012 года.

На данный момент Мигель не комментировал решение суда.

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