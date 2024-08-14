Волочкова грубо охарактеризовала раскритиковавших квартиру Долиной

Балерина поддержала певицу, ставшую жертвой мошенников

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Накануне народная артистка Российской Федерации Лариса Долина попала в крайне неприятную историю. Дело в том, что недвижимостью исполнительницы пытались завладеть мошенники. Пока следователи выясняют подробности произошедшего, в Сети обсуждают интерьер роскошной пятикомнатной квартиры певицы.

Владения 68-летней Долиной понравились далеко не всем пользователям Сети. Многие осудили певицу за отсутствие вкуса. Вступиться за исполнительницу решила балерина Анастасия Волочкова. В беседе с журналистами портала Life звезда сцены, во-первых, выразила благодарность артистке за ее творчество, а во-вторых, резко ответила всем недовольным интерьером ее квартиры.

«Это люди, которые сидят и из своих трущоб осуждают убранство квартир звезд? Нужно мериться, ребята, в этой жизни не размерами квартир… Мои мужчины меряются размерами букетов белых роз, яхтами, самолетами и добропорядочностью. Вот самое главное — оставаться людьми при любых обстоятельствах», — высказалась артистка балета.

Ранее WomanHit писал, что Лариса Долина подтвердила информацию о мошенничестве с ее квартирой. Певица сообщила, что, по предварительной информации следствия, аферисты действовали с территории Украины.