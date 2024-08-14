Сбежавший в США Незлобин продал последнюю квартиру в Москве

Комик Александр Незлобин продал последнюю московскую квартиру. Как сообщает Telegram-канал Shot, уехавший в Соединенные Штаты стендапер более двух лет сдавал элитную недвижимость на Патриарших прудах.

Сделка прошла в конце июля. Незлобин продал 75-метровую двушку на улице Спиридоновка в пятиэтажном доме 1933 года постройки. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ. По данным канала, квартиры с подобными параметрами сдаются в России в среднем от 250 тысяч в месяц. Таким образом, за два года Незлобин мог заработать на аренде свыше 5 млн рублей.

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В декабре 2023 года СМИ сообщали, что Незлобин продал свою квартиру в центре Москвы. Объект площадью 54 квадратных метра находится в Каретном Ряду — в среднем стоимость такой квартиры на момент продали стоила 43 млн рублей. Сам комик незадолго до этого жаловался на возникшие финансовые трудности в США, а также угрозу развода из-за переезда.