Мошенники предприняли попытку взять микрокредит на имя Ларисы Долиной, рассказал представитель певицы Сергей Пудовкин. Он добавил, что при обращении в кредитную организацию аферисты использовали сгенерированное нейросетью изображение, пишет РИА «Новости».

Накануне в СМИ появились публикации о том, что артистка стала жертвой мошенников.

«Конечно, Лариса Александровна не нуждается ни в микро, ни в макрокредитах. Это фейк. Конечно, мы будем юридически и административно с этим разбираться», — отметил Пудовкин.

Напомним, что в декабре 2023 года жулики попытались выманить у Пудовкина порядка $10 тыс. Они создали в одной из соцсетей фейковый аккаунт певца Александра Буйнова и от его имени попросили деньги у представителя Долиной.

Мужчина не поддался на уловки мошенников: он позвонил непосредственно самому артисту и выяснил, что тот никаких денег у него не просил.

Стало известно, кто купил квартиру Ларисы Долиной

В апреле-июле 2024 года телефонные аферисты выманили у Долиной порядка 200 млн личных сбережений, а также средства от продажи квартиры в Хамовниках.