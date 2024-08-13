Звезда шоу «Голос» Мерабова поддержала ставшую жертвой мошенников Долину

Певица Мариам Мерабова, которая стала широко известной после участия в музыкальном шоу «Голос», поддержала народную артистку России Ларису Долину, которая стала жертвой мошенников.

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По мнению певицы, у злоумышленников «больное воображение», а их мотивацией к действиям стала зависть к силе духа и непоколебимости позиции Долиной. Мерабова отметила, что певица артистка всегда славилась стойкостью характера, а также была и остается авторитетом для многих уважаемых в России людей.

— Она (Лариса Долина — прим. «ВМ») всю жизнь держит планку высокой сцены, позиции и силы духа. Это цельный и профессиональный человек, — подчеркнула певица.

Мерабова искренне пожелала Долиной оставаться таким же неоспоримым примером для окружающих. По ее мнению, Долина всегда будет моральным ориентиром для многих людей, в том числе для молодого поколения, передает Telegram-канал «Абзац».

Обвиняемая в хищении 200 миллионов рублей курьер Анжела Цырульникова подала жалобу на свой арест.

Московская прокуратура взяла под свой контроль установление лиц, причастных к мошенническим действиям, которые повлекли за собой ущерб в 200 миллионов рублей.

Пятеро неизвестных пытались попасть в квартиру народной артистки РФ Ларисы Долиной в московских Хамовниках. Незваные гости заявили, что теперь жилище принадлежит им, и потребовали впустить их внутрь. Охранники элитного ЖК им не поверили и вызвали полицию. Позднее выяснилось, что два месяца назад Долина якобы сама продала квартиру площадью 240 квадратных метров. Что известно об этом случае — в материале «Вечерней Москвы».