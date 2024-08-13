Певица Клава Кока пожаловалась на многочисленные траты. Об этом она сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Клаву Коку раскритиковали за жалобы на траты. Певица рассказала, что жизнь артиста — это дополнительные затраты: на танцоров, охрану, пиар, визажиста, стилиста, личного ассистента, SMM и не только. Однако поклонники не оценили высказывания Коки. По их мнению, у них гораздо «более серьезные траты», а певица «зажралась».

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера. Клава Кока признавалась, что Поверин всегда первым идет на примирение.

«Она, когда обижается, очень жестко встает в позу. Долго обижается. Никогда не идет первая на контакт. Поэтому первым иду я. Неважно, виноват не виноват. А она вместо того, чтобы сделать первый шаг, может отойти назад. Я ей говорю, зачем нам быть в обиде на долгий срок, лучше быстрее все решить», — подчеркнул Поверин.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.