Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала бижутерию за 100 тысяч рублей. Снимком она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак показала руку в браслетах, одним из которых оказалось изделие от бренда Saint Laurent. Стоимость браслета на официальном сайте составляет $1118 (около 100 тысяч рублей).

«Лучшая бижутерия лета — браслеты Saint Laurent. Замешала их тут с винтажной Лори Родкин», — написала Собчак.

В июне Ксения Собчак пришла на ПМЭФ с сумкой за $130 тысяч. Ксения Собчак предпочла для выхода красно-черное платье с глубоким декольте и открытой спиной. Образ дополнили красные туфли с острым мысом и черная сумка Hermes Mini Kelly Matte Alligator. Стоимость изделия на официальном сайте составляет $130 тысяч (около 10,5 миллиона рублей).

До этого Ксения Собчак показала брошь-огурчик за 260 тысяч рублей. В Каннах журналистка показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Ксения Собчак предлагает сочетать брошь с черной блузой.