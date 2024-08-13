Лидер "Коррозии металла" рассказал подробности своего избиения

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук) рассказал, что кассирше в одном из супермаркетов Новороссийска показалась подозрительной купюра достоинством в 500 рублей, которой он пытался расплатиться за покупки, пишет Telegram-канал SHOT.

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По его словам, кассирша не стала пытаться разобраться в ситуации и сразу же вызвала охранников. Те, в свою очередь, стали душить его, а потом избили так, что «всё лицо было в крови», отметил фронтмен.

Троицкий пояснил, что его спасли прибывшие на место ЧП полицейские. Он добавил, что не стал писать заявление на обидчиков. Музыкант заметил также, что отрицает все обвинения и считает произошедшее «спланированной травлей» со стороны его врагов.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в полицию обратился продавец магазина после того, как посетитель пытался расплатиться купюрой, вызывающей сомнение в подлинности.

Стражи порядка, после прибытия на место происшествия, обнаружили мужчину, который «грубо выражался нецензурной бранью, размахивал руками, приставал к гражданам».

В связи с этим, артиста задержали и доставили в отдел полиции центрального района, где составили в его отношении административный материал о мелком хулиганстве. В дальнейшем, после выяснения всех обстоятельств, Троицкого отпустили.