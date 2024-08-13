Задержанного после конфликта лидера «Коррозии металла» отпустили из полиции
Сотрудники полиции Новороссийска отпустили лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, которого ранее задержали после конфликта в супермаркете.
Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Троицкого отпустили из отделения полиции Новороссийска после выяснения всех обстоятельств», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту драки на набережной в Феодосии, в результате которой чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его товарищ получили телесные повреждения.