Задержанного после конфликта лидера «Коррозии металла» отпустили из полиции

Сотрудники полиции Новороссийска отпустили лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, которого ранее задержали после конфликта в супермаркете.

Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Троицкого отпустили из отделения полиции Новороссийска после выяснения всех обстоятельств», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту драки на набережной в Феодосии, в результате которой чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его товарищ получили телесные повреждения.