Инстасамку обвинили в плагиате новой песни

Рэпершу Инстасамку (Instasamka, настоящее имя Дарья Зотеева) обвинили в плагиате новой песни «Так хочу». На это обратило внимание издание kp.ru.

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Инстасамка опубликовала у себя в социальных сетях видеоролик, в котором отдыхает со своим молодым человеком на природе под собственный новый трек.

«Сияю изнутри, ведь я звезда. Я так хочу, чтобы хорошо сегодня было всем», — поет она .

Одним из популярных комментариев под постом, собравших около 350 лайков, стал упрек одного из подписчиков в воровстве песни у румынской певицы Inna.

«Что-то напоминает этот минус… А, точно, песню Inna — «Hot», — написал он.

Инстасамка обвинения пока не комментировала.

«Hot» — сингл румынской певицы Inna с дебютного альбома «Hot». Был выпущен 12 ноября 2008 года.

Накануне иск Инстасамки на 3 миллиона рублей к «Ебидоеби» поступил в суд.