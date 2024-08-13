Рэпер MAVI выпустил новый альбом

Представитель абстрактного хип-хопа MAVI выпустил долгожданную третью пластинку shadowbox.

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В лонгплей вошло 14 композиций, включая фит с соул- и R&B-певицей MALAYA. Известно, что MAVI черпал вдохновение для работы в том числе во время посещения художественных музеев.

«Спасибо, Боже, за жизнь, которая учит, и за учителей, которые дают мне жизнь. Я коснулся самых глубин, но все же сделал это», — написал музыкант в соцсетях в связи с релизом.

Вместе с лонгплеем увидел свет поэтичный клип на песню the giver.

Про интересных артистов, исполняющих абстрактный хип-хоп, мы рассказывали в отдельном материале.