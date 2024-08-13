Звездный адвокат рассказал, сможет ли Долина вернуть свою квартиру

Певица Лариса Долина сможет вернуть свою квартиру, если покупатели оказались недобросовестными, считает адвокат Сергей Жорин. В беседе с NEWS.ru он отметил, что не знает обстоятельств и деталей произошедшего в деле артистки, но, если деньги действительно были переведены злоумышленникам, вернуть их будет трудно.

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Я не знаю обстоятельств и деталей произошедшего в деле Ларисы Долиной. Деньги, которые она перевела мошенникам, если она их перевела, вряд ли получится вернуть, потому что, как правило, они через различные схемы выводятся далеко за пределы юрисдикции российских правоохранителей. Получится ли ей вернуть квартиру, зависит от добросовестности покупателей, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что часто покупатели квартир никак не связаны с мошенниками, а узнают о продаже из открытых источников. Если жилье перед покупкой показывали, то на сделке должны были присутствовать все участники, подчеркнул Жорин. Эксперт отметил, что делать прогнозы в данной ситуации сложно. Он добавил, что жертвами мошенников зачастую становятся далеко не глупые люди.

Здесь сложно строить какой-то прогноз, правоохранители разберутся в этом лучше, но, как показывает практика в аналогичных историях, деньги вернуть, как правило, не удается. А шансы возврата недвижимости зависят от добросовестности покупателей, — заключил адвокат.

Ранее в Сети появились кадры пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной, на которую покусились мошенники. Ее цена составила 130 млн рублей. По версии Telegram-канала Baza, Долина выставила свою квартиру на продажу в мае, а вырученные деньги сразу перечислила на «безопасный счет».