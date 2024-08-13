Рэпер Кассета представил клип на песню «Раз два»

Хип-хоп-артист Кассета выпустил видео на композицию «Раз два» из своего дебютного полноформатника «Воздух вода огонь».

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По сюжету ироничного ролика музыкант готовится к боксерскому поединку с оппонентом, которого играет спортсмен и блогер Виктор Блуд. В роли ринг-анонсера выступает YouTube-звезда Ян Топлес. В клипе использованы архивные съемки из детства Кассеты, когда он занимался боксом.

В июне рэпер поделился видео на заглавный трек из своего первого лонгплея. Также в дискографии исполнителя есть мини-альбомы — «Пленку перемотай» (2020) и «Эхо прошлого» (2022).