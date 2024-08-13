Катя Лель запишет трек на галактическом языке

Певица Катя Лель сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что запишет композицию на галактическом языке.

Катя Лель создаст мантру на галактическом языке. По словам артистки, она ищет тональность «во вселенской энергии любви». Певица назвала запись трека «божественным и сакральным процессом». На создание композиции она вдохновилась духовными практиками на Мальдивах.

«Созидаем в студии с Артемом Лаар волшебную вселенскую мантру любви на галактическом языке, которую спустили свыше моей подруге Ирине Чикуновой, цивилизация Хамилия, для открытия сердец в новых частотах сознания и Гц», — поделилась певица.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.

В декабре 2023-го Катя Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.