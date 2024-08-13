Лариса Долина рассказала, что у нее арестовали квартиру из-за мошенников с Украины

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что ее "развели" мошенники. Видео о случившемся она разместила в своем Telegram-канале. "Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия", - заявила она. По словам Долиной, по данному факту возбуждено уголовное дело, сама артистка признана потерпевшей, а на ее квартиру наложен арест. Следствие уже установило, добавила она, что мошенники находятся на территории Украины. Они, говорит звезда, выложили в соцсетях якобы от нее "обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды". Других комментариев Долина давать не стала и попросила журналистов не беспокоить ее. Накануне стало известно, что группа неизвестных в районе 10 утра 13 августа попыталась прорваться в квартиру народной артистки России Ларисы Долиной в Москве. Злоумышленники проникли на закрытую территорию элитного дома и попытались добраться до квартиры звезды. Они называли жилье своей собственностью. Позднее полиция задержала пять человек. "Новых собственников" арестовали возле квартиры исполнительницы.