Увели мошенники: как выглядит квартира Ларисы Долиной

Сегодня утром группа неизвестных попыталась прорваться в московскую квартиру народной артистки России Ларисы Долиной. Они проникли на закрытую территорию элитного дома и предъявили претензии на имущество певицы. Об этом сообщает Газета.Ru.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

По данным Telegram-канала BAZA, Лариса Долина попалась на удочку мошенникам. Вероятно она повелась на уговоры злоумышленников и продала квартиру площадью 236 кв. м. в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Сообщают, что певица могла потерять до 150 млн. рублей.

Съезжать артистка не хочет. Теперь во всём этом разбирается полиция.

Как выглядит квартира Лариса Долина - в галерее "Рамблера".