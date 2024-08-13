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Увели мошенники: как выглядит квартира Ларисы Долиной

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© Telegram-канал Baza
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© Telegram-канал Baza

Сегодня утром группа неизвестных попыталась прорваться в московскую квартиру народной артистки России Ларисы Долиной. Они проникли на закрытую территорию элитного дома и предъявили претензии на имущество певицы. Об этом сообщает Газета.Ru.

Позднее полиция задержала пять человек. «Новых собственников» арестовали возле квартиры исполнительницы.

По данным Telegram-канала BAZA, Лариса Долина попалась на удочку мошенникам. Вероятно она повелась на уговоры злоумышленников и продала квартиру площадью 236 кв. м. в Ксеньинском переулке в Хамовниках. Сообщают, что певица могла потерять до 150 млн. рублей.

Съезжать артистка не хочет. Теперь во всём этом разбирается полиция.

Как выглядит квартира Лариса Долина - в галерее "Рамблера".

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