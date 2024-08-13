Долина впервые прокомментировала ситуацию с квартирой

Певица Лариса Долина подтвердила, что стала жертвой мошенников. Первый комментарий артистки о мошенничестве с ее квартирой опубликован в ее Telegram-канале.

Ранее СМИ рассказали, что квартира Долиной была продана за 112 миллионов рублей и деньги ушли мошенникам. Сообщалось, что 13 августа покупатели хотели попасть в жилье, но не смогли, так как певица решила оспорить сделку и обратилась в полицию.

«Против меня были совершены очень изощренные мошеннические действия», - подчеркнула артистка

Долина отметила, что против мошенников уже возбудили уголовное дело, по которому ее признали потерпевшей. На квартиру певицы наложили арест.

По словам Долиной, предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Певица подчеркнула, что пока не может раскрыть больше деталей.