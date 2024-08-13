Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг Долиной и ее квартиры

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию вокруг певицы Ларисы Долиной, которая якобы продала квартиру и осталась без 180 млн рублей. Как сообщает РЕН ТВ, он считает, что народная артистка нарвалась «на каких-то мошенников».

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Ранее СМИ сообщили, что утром к квартире Долиной в элитном ЖК пришли неизвестные, которые заявили, что являются новыми владельцами недвижимости. Охранники не пустили их и вызвали полицию. Правоохранители задержали людей и сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

«Нельзя дать возможность мошенникам обмануть народную артистку. То, что я прочитал, что пытались ворваться какие-то люди и выгнать из дома, — это вообще перебор. И за это самоуправство люди должны быть просто наказаны», — заявил продюсер.

Как писал Telegram-канал Mash, в апреле Долиной якобы позвонили мошенники, которые представились представителями спецслужб. Они убедили артистку, что злоумышленники пытаются отобрать у нее квартиру, после чего артистка согласилась ее продать. Полученные от покупателей 112 млн рублей, а также 68 млн рублей сбережений она отдала мошенникам.