Певица Долина даже не подозревала, что в ее пятикомнатную квартиру в Хамовниках приезжали новые "владельцы". Следователи запретили ей отвечать на звонки с незнакомых номеров, чтобы вновь не столкнуться с мошенниками.

Telegram-канал SHOT сообщил, что певицу Ларису Долину уведомили о визите новых "владельцев" ее квартиры в московских Хамовниках. Артистка заявила, что очень напугана. Ранее, отметила сама певица, она совершенно не понимала, что происходит. Все выходные у нее были спектакли в Театре на Таганке.

По факту обмана Ларисы Долиной мошенниками возбудили уголовное дело

С "владельцами" пятикомнатной недвижимости Долина пока не общалась, сейчас ее позицию прорабатывают адвокаты. Артистке также запретили отвечать на звонки с неизвестных номеров, чтобы не связаться с мошенниками вновь.

Ранее редакция VSE42.Ru публиковала видео, на котором запечатлены новые "владельцы" пятикомнатной квартиры Долиной.