Ковальчук рассказала, как Харламов сделал ей предложение

Актриса Катерина Ковальчук рассказала, как Гарик Харламов сделал ей предложение. Звезда фильма «Любовь зла» поделилась откровением в соцсети.

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В Выборге проходит кинофестиваль «Окно в Европу», во время которого состоялась премьера фильма «Любовь зла». В комедии снялись Катерина Ковальчук и Никита Кологривый.

В личном блоге актриса сообщила, что представляла проект на кинофестивале. Выйдя на сцену, Ковальчук назвала фильм особенным.

«Этот проект для меня особенный. После крайней смены мне сделали предложение руки и сердца. Я запомню это навсегда», — высказалась знаменитость.

В августе 2024 года Ковальчук и Харламов сыграли свадьбу. По данным СМИ, юморист потратил на торжество 5 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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