Видео: Лариса Долина рассказала, что стала жертвой мошенников с Украины

Лариса Долина опубликовала в своем Telegram-канале официальное заявление по ситуации с квартирой в центре Москвы. Певица призналась, что стала жертвой мошенников, которые действовали с территории Украины.

"Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия", - заявила певица.

Напомним, ранее стало известно, что пятикомнатная квартира артистки в Хамовниках была продана неизвестными более чем за 100 млн рублей. При этом деньги Лариса Долина так и не получила, более того, певица, как выяснилось, и не собиралась продавать свою квартиру.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, и только что они выложили в соцсетях якобы от меня обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правды", - рассказала Долина.

Также певица предупредила, что более подробных комментариев от нее не будет, поскольку ведется следствие.

По предварительным оценкам, певица могла лишиться более чем 180 млн рублей. Помимо денег за квартиру, она также перевела на "безопасный счет" несколько десятков миллионов рублей.

Несколько недель назад стало известно, что от имени Ларисы Долиной неизвестные продавали дачу певицы.

О случившемся стало известно утром 13 августа, когда в квартиру к Ларисе Долиной пришли покупатели и певица отказалась их впускать.