Певица Катя Лель решила записать мантры на галактическом языке. Об этом стало известно из соцсетей.

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Певица Катя Лель заявила, что благодаря подруге Ирине Чикуновой, которая якобы общается с внеземной цивилизацией «Хамилия», она услышала мантры на галактическом языке. Теперь артистка намерена воспроизвести на студии звуки, чтобы записать музыку для слушателей.

«Сейчас происходит магический процесс сотворения мантр на галактическом языке. Наконец-то мы попали на необитаемый остров с подругой Ириной Чикуновой на Мальдивах, попросили высшие силы, чтобы нам спустили эти мантры на галактическом языке, которые пропустили через Ирину», — рассказала она.

О том, когда выйдут магические мантры, Лель не сообщила.

Напомним, Катя Лель рассказывала, что у нее было несколько контактов со внеземными цивилизациями. Самая известная история связана с исчезновением трех зубов певицы. По ее утверждениям, их забрали инопланетяне, когда ей было 16 лет.

Ранее мы писали о том, что Катя Лель раскрыла причину развода с мужем после 15 лет брака.