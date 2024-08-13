Пугачева рассказала о здоровье сына Гарри

Когда Алла Пугачева завязала отношения с Максимом Галкиным*, поклонники поначалу восприняли это как несерьезный роман, полагая, что Примадонна просто развлекается после расставания с Филиппом Киркоровым. Однако влюбленные поженились и смогли создать крепкую семью.

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Брак Пугачевой и Галкина считается одним из самых удачных в российском шоу-бизнесе. Когда Алле Борисовне было 64 года, на свет появились близнецы Лиза и Гарри. Поклонники певицы были удивлены, узнав, что Примадонна стала «молодой» мамой. Как выяснилось позже, пара воспользовалась услугами агентства суррогатного материнства. Пугачева уже давно заморозила яйцеклетки и смогла стать мамой в таком возрасте. Алла Борисовна обожает своих детей. Она посвящает им все свое свободное время. И очень переживает, как любая другая мама, когда ее дети болеют.

В одном из интервью Пугачева призналась, что когда маленький Гарри заболел, она просто не могла найти себе места от волнения.

«Когда Гарик заболел, я поняла, что я сумасшедшая. Я просто сама чуть не умерла», — поделилась Алла Борисовна с НТВ.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации