Экс-возлюбленная Дурова раскрыла причину расставания с создателем Telegram

Бывшая гражданская жена Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что он изменил ей с молодой моделью. Об этом во вторник, 13 августа, она сообщила в своих социальных сетях.

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Болгар заявила, что рассталась с Павлом Дуровым из-за его неверности. По ее словам, разлучницей стала венгерская 25-летняя модель Диана Бако. О том, что богач ей изменяет, она узнала благодаря плюшевой игрушке.

Ирина Болгар рассказала, что после того, как она публично объявила о своих отношениях с Павлом Дуровым, ей стали приходить письма от женщин со скриншотами его общения с разными девушками.

Так, Диана Бако однажды опубликовала фото с детской игрушкой с датой «19 апреля 2021 год».

— Если на стене висит пистолет, рано или поздно он выстрелит. А что если это будет плюшевый мишка? Это был тот самый медвежонок, которого мы когда-то купили для Леи! Теперь он оказался в доме Павла, да еще и вернулся ко мне в таком неприятном контексте. И выложила фото — дочка с тем самым «медведем раздора», — заявила Ирина.

По ее словам, они с Павлом Дуровым расстались в 2022 году.

25 июля подруга Болгар заявила, что имеет от предпринимателя троих детей. Она отметила, что все они носят фамилию предпринимателя.

Позже Дуров признался, что имеет более сотни биологических детей, проживающих в 12 государствах. Мужчина планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было проще искать друг друга.

Болгар же заявила, что их якобы общие дети были зачаты естественным путем. Болгар настаивает, что она жила с предпринимателем в неофициальном браке.