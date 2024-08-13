Галкин признался, в какие проблемы с деньгами впуталась Пугачева

Алла Борисовна последовала за мужем Максимом Галкиным*, как считают многие, преследуя свои идеалы. Этот мужчина сделал ее счастливой, поэтому и певица не могла отказать ему, когда тот выбрал другой путь для жизни и буквально стала, как ее называют в сети, женой декабриста.

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Разница между Максимом и декабристами велика, однако, стоит обсудить и другой вопрос. А что если Примадонне вовсе не так было важно показать преданность мужу? Может быть у нее были другие цели, которые необходимо было реализовать?

Например, она могла вывезти детей, потому что понимала, что поведение Максима может спровоцировать негативные комментарии одноклассников и других детей в их адрес. Но коллега звезд и актер Борис Галкин считает иначе. Он уверен, что дело в меркантильности. Известно, что у каждой звезды есть недвижимость за рубежом и Алла Борисовна — не исключение. Поэтому ее единственная цель в данном вопросе — это спасти те объекты, которые можно спасти.

«Меркантильный интерес. Это банковские счета. Недвижимость за границей, может быть. Которая притягивает. Которую терять не хочется», — говорит он.

*признан иностранным агентом на территории России