Неизвестные пытались проникнуть в квартиру Ларисы Долиной

Возле дома певицы Ларисы Долиной в Хамовниках задержали пять человек. Как сообщает Telegram-канал Shot, они пытались захватить жилье исполнительницы.

Группа неизвестных приехала к дому народной артистки около 11 утра. По данным канала, они зашли на территорию элитного жилого комплекса и заявили охранникам, что квартира Долиной теперь якобы принадлежит им. Внутрь мужчин пускать отказались, а на место вызвали полицию, которая задержала «новых собственников».

Мошенники попытались продать квартиру Долиной за 112 млн рублей

Как уточняет Telegram-канал 112, из документов у мужчин ничего не было. Когда сотрудники ТСЖ попытались выяснить, кто они такие, то один из них показал иностранный паспорт на английском.

Ранее СМИ сообщили, что жилье народной артистки выставили на торги. Скорее всего, это сделали мошенники. Возможно, им удалось обмануть потенциальных покупателей и сегодня они приехали «в свою квартиру». Управляющий ЖК подчеркнул, что никаких сделок не было, а недвижимость все еще принадлежит Долиной.