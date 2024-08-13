Сябитова проанализировала брак Харламова и Ковальчук

В августе знаменитый юморист Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук официально узаконили отношения. Знаменитая сваха и ведущая проекта «Давай поженимся!» предположила, сколько продлится союз пары.

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— Екатерина Великая дала очень четкое понятие того, что значит быть хорошей женой: «У доброй хозяйки должность есть: к Богу усердной, к свекру и свекрови почтительной; с мужем обходиться любовно и благочинно», — заявила Сябитова.

По ее словам, женщина обязана быть бережливой в расходах, не врать, быть справедливой и приучать детей к любви к ближнему. Все эти качества есть у Ковальчук, поэтому их брак может продлиться долго. Харламов ценит в актрисе именно это, пишет Teleprogramma.pro.

7 августа стало известно, что Харламов и Ковальчук сыграли свадьбу. Пара расписалась два месяца назад, но пышный праздник устроила только сейчас. Свадьба проходила в Agalarov Estate, на нее были приглашены известные актеры и юмористы.

Экс-супруга комика Кристина Асмус отреагировала на новость только спустя несколько дней. Она поделилась в своих соцсетях фото дочери с выпускного из четвертого класса. Под постом пользователи стали интересоваться, почему отец не пришел на праздник наследницы.