Подольская оставила Преснякова в Испании и уехала с сыном во Францию

Наталья Подольская оставила Владимира Преснякова в Испании и уехала с сыном во Францию. Певица сообщила об отъезде в соцсети.

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В июле 2024 года Наталья вместе с семьей улетела в Испанию. Семейство поселилось на вилле, принадлежащей сестре Подольской. Также к ним присоединился Никита Пресняков. Как выяснилось, Наталья оставила семью и вместе с сыном и сестрой улетела во Францию.

Подольская сообщила, что сняла просторную квартиру в центре Парижа. Едва заселившись, певица и ее родственники отправились в местное кафе.

Ранее Наталья Подольская назвала два способа, которые помогают ей похудеть. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Эвелина Хромченко назвала отказ от вредной еды секретом своей стройности. В рационе знаменитости нет переработанного мяса, жирных соусов, молочных и жареных продуктов.