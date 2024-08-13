Егор Крид рассказал, каким будет его новый альбом

По словам артиста, это «не проходная работа», нацеленная только на зарабатывание денег.

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Во время эфира на Twitch музыкант рассказал, что на пластинке будет разное настроение и звучание — и «трендовое», и «новое», и то, к какому привыкли слушатели Егора. Он также упомянул, что уже снял два видео — с Toxi$ на песню «Ковбой» и с Lovv66 на композицию «На Луну». Исполнитель планирует снять еще четыре-пять клипов.

Задержку релиза Крид объяснил тем, что долго ждал куплет от одного артиста. «Наверное, это один из лучших куплетов этого артиста за все время, что я слышал его треки», — заметил певец. Сейчас Егор ждет, пока один из музыкантов, с которым у него записан фит, вернется из отпуска. Они снимут ролик, который по задумке звезды должен выйти вместе с альбомом.

Ранее Крид поделился мыслями о паузе в музыкальной карьере.

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