Сбежавший из России Смольянинов* накопил 54 штрафа ГИБДД

Актер Артур Смольянинов* накопил на своей Mazda CX-5 54 неоплаченных штрафа. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас автомобилем управляем мама артиста.

После отъезда из России Смольянинов* не смог продать автомобиль, поскольку он находится под арестом из-за неоплаченного долга по штрафам общей суммой в 117 тысяч рублей. Они числятся за авто с февраля 2023 года и почти все просрочены.

При этом на авто сейчас ездит мама Смольянинова*. Последний штраф на автомобиль пришел 26 июля за превышение скорости — тогда Mazda ехала в сторону Москвы по Новорижскому шоссе.

Канал отмечает, что на прошлой неделе актера оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента на 47 тысяч рублей. Судебным приставам он должен около 177 тысяч рублей.

Напомним, что в начале 2023 года Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России». 13 января 2023 года он получил статус иноагента.

* Смольянинов А. С. признан Минюстом РФ иностранным агентом