Уехавший из РФ Смольянинов* заработал 54 автоштрафа

Актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) накопил 54 неоплаченных штрафа на своем автомобиле Mazda CX-5. Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, кто ездит за рулем машины, пока артист живет за границей.

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По данным источника, знаменитость не продал свой автомобиль, так как у него есть неоплаченные долги. Оказалось, что иноагент должен заплатить 54 штрафа на сумму 117 тысяч рублей. Этот долг висит на мужчине с февраля, почти все штрафы просрочены.

При этом сам Артур* за рулем не ездит, так как не находится в России. На автомобиле передвигается его мать. Она получила штраф 26 июля за превышение скорости. Тогда женщина направлялась по Новорижскому шоссе в сторону столицы.

Напомним, что на прошлой неделе скандальный звезда был оштрафован за нарушение порядка деятельности иноагента – на 47 тысяч рублей. Также он должен 177 тысяч судебным приставам.

Ранее мы писали о том, что ФАС отказалась возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой за его слоган.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга