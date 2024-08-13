Бородина ответила на обвинения в пиар-романе с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина пережила развод с бизнесменом Курбанов Омаровым и говорила своим поклонникам, что больше не будет выносить на общественный суд вопросы личной жизни. Однако недавно она рассказала о новом романе с участником шоу «Последний герой».

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Бородина ведет эту программу, поэтому некоторые пользователи Сети считают, что так звезда пытается привлечь внимание зрителей. Ее новым избранником стал участник шоу, бывший муж блогера Алины Акиловой — Николай Сердюков.

— Три года тишины, никакой личной жизни. А теперь я буду делать, что хочу, — заявила Бородина.

По ее словам, она проработала свои проблемы психологического характера после развода и теперь не думает о том, как воспримут ее отношения другие люди. Поклонники Бородиной считают, что ее используют в личных интересах, и не верят новому молодому человеку телеведущей.

— Ребят, может, у меня образ какой-то дуры?! Но вы спросите моих бывших, с чем они ушли. Любой человек, который рядом со мной, хочет он этого или нет, станет достаточно публичным, потому что внимания очень много, — объяснила Бородина.

Она считает, что не может быть обманутой, потому что не дает деньги своим мужчинам и не переписывает на них квартиры.

9 августа стало известно, что Бородина начала встречаться с Сердюковым. Ее новым возлюбленным стал бывший супруг блогера Алины Акиловой. Подписчицы считают, что звезда предала подругу, так как в июне поздравила ее с беременностью, а уже через два месяца сообщила о романе с ее экс-мужем.