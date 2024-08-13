«Образ дуры»: Бородина ответила на обвинения в пиар-романе с Сердюковым
Телеведущая Ксения Бородина пережила развод с бизнесменом Курбанов Омаровым и говорила своим поклонникам, что больше не будет выносить на общественный суд вопросы личной жизни. Однако недавно она рассказала о новом романе с участником шоу «Последний герой».
Бородина ведет эту программу, поэтому некоторые пользователи Сети считают, что так звезда пытается привлечь внимание зрителей. Ее новым избранником стал участник шоу, бывший муж блогера Алины Акиловой — Николай Сердюков.
— Три года тишины, никакой личной жизни. А теперь я буду делать, что хочу, — заявила Бородина.
По ее словам, она проработала свои проблемы психологического характера после развода и теперь не думает о том, как воспримут ее отношения другие люди. Поклонники Бородиной считают, что ее используют в личных интересах, и не верят новому молодому человеку телеведущей.
— Ребят, может, у меня образ какой-то дуры?! Но вы спросите моих бывших, с чем они ушли. Любой человек, который рядом со мной, хочет он этого или нет, станет достаточно публичным, потому что внимания очень много, — объяснила Бородина.
Она считает, что не может быть обманутой, потому что не дает деньги своим мужчинам и не переписывает на них квартиры.
9 августа стало известно, что Бородина начала встречаться с Сердюковым. Ее новым возлюбленным стал бывший супруг блогера Алины Акиловой. Подписчицы считают, что звезда предала подругу, так как в июне поздравила ее с беременностью, а уже через два месяца сообщила о романе с ее экс-мужем.