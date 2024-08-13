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ФАС вынесла решение по скандальному слогану ресторана Ивлеевой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась возбуждать дело на открытый Настей Ивлеевой бар за слоган «suck it» («соси это»). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

ФАС вынесла решение по скандальному слогану ресторана Ивлеевой
© РИА Новости

Блогер несколько лет является совладелицей компании «Блеск», которая занимается барами и ресторанами. Одним из таких объектов был Nudles, размещенный в Столешниковом переулке в центре Москвы. В нем Ивлеевой принадлежало лишь 20%, а остальное — бизнесмену Александру Пичугину. Позднее она избавилась от доли в баре.

Заведение открылось в Москве 22 марта. В меню были заявлены коктейли с отсылками к скандальной «полуголой» вечеринке, которые быстро убрали из меню. Позднее внимание общественников привлекла реклама бара с провокационным слоганом. Тогда жалобу на Nudles подало движение «Сорок сороков».

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В результате московское УФАС отказало активистам — там не нашли нарушения закона о рекламе. Участники движения заявили каналу, что не согласны с решением и будут его обжаловать.

Ранее СМИ сообщали, что у Ивлеевой снова появился долг перед налоговой в 3,7 млн рублей. До этого блогер задолжала налогов в 20 млн рублей, из-за чего у нее заблокировали счета и арестовали авто. Полностью погасить задолженность ей удалось в июне.

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