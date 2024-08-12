Водонаева вспомнила, как бывший «жених» приехал к ней на встречу с пистолетом

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале, что у нее был негативный опыт расставания с возлюбленным.

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Водонаева вспомнила, что как-то раз один «жених» из Тюмени забрал все свои подарки телеведущей после отказа с ним встречаться. По словам знаменитости, мужчина угрожал ей пистолетом, когда забирал презенты. Блогерша отметила, что с экс-возлюбленным помогла ей мать, которая «разрулила» ситуацию и отдала вещи.

Как отметила Водонаева, среди подарков «жениха» были золотые очки, серебряные часы, музыкальный центр и беспроводной домашний телефон-трубка.

«Поле чудес». Два портсигара отечественных, куртка замшевая. Две куртки. Да-да, Саша Н., это о тебе. Как ты там вообще? Может, помочь чем надо? Очки, может, нужны? Или музыкальный центр?» — написала телеведущая.

Водонаева была замужем дважды. Первым ее супругом стал бизнесмен Алексей Малакеев. В 2010-м у них родился сын Богдан. Пара развелась в 2013 году. В 2018-м ведущая связала себя узами брака с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.