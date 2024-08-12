Вдовец Легкоступовой высказался о ее депрессии из-за Пугачевой

Депрессия у певицы Валентины Легкоступовой, а затем и исчезновение со сцены на долгие годы связано с именем Аллы Пугачевой, заявил в интервью NEWS.ru вдовец артистки яхтсмен Юрий Фирсов. По его словам, на пике популярности его покойной супруги от Примадонны приходили «представители криминальных структур» и припугнули ее так, что она боялась об этом говорить даже спустя 30 лет.

Они припугнули так, что даже спустя почти 30 лет эти воспоминания вызывали в ней прямо животный ужас. Именно из-за этого ей пришлось прервать концертную деятельность и «залечь на дно». Иначе бы ее просто, выражаясь языком лихих 1990-х, «закопали». Причем в прямом смысле, — рассказал он.

Все началось из-за песни композитора Раймонда Паулса «Двое», объясняет он. По его словам, она писалась персонально для Пугачевой, однако в тот момент она разругалась с автором. В итоге он предложил песню Легкоступовой.

На концерте, где Легкоступова впервые спела и всем понравилось, присутствовала и Пугачева. Проходя мимо Вали, Раймонд шепнул ей: «Девочка, я только сейчас понял, что Алла не простит тебе этого», — говорит вдовец, добавляя, что эта ситуация подкосила певицу, положила начало ее депрессиям и другим проблемам со здоровьем.

Пугачева объяснила отсутствие своих выступлений на сцене

Также Фирсов рассказал, что отдал все наследство супруги ее родственникам. По его словам, он мог бы забрать 10 млн рублей, но делать этого не стал. Он также подчеркнул, что когда остальные наследники почувствовали, что могут потерять часть имущества, насторожились. После этого обвинения в его адрес прекратились.