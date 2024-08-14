Юморист Евгений Петросян уже пять лет женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой, супруги воспитывают двоих общих детей. Пару часто обсуждают из-за большой разницы в возрасте, артист старше избранницы на 43 года. Недавно откровения Татьяны вызвали новый скандал, женщина отбивается от нападок толпы, но критика не утихает. Что рассказала нынешняя любовь Петросяна о своем браке, расскажем в статье.

Пятый брак Евгения Петросяна окутан тайнами и скандалами. Ради Татьяны юморист ушел от четвертой супруги, Елены Степаненко, с которой он прожил 33 года. Официально брак был расторгнут в 2018 году, спустя год, в 2019 году, Татьяна стала официальной супругой Евгения Вагановича.

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Развод со Степаненко сопровождался громким скандалом из-за раздела имущества экс-супругов. Юмористы на протяжении трех лет выясняли, что же кому достанется. Заседания проходили в Хамовническом суде столицы. Интересы Петросяна в суде представлял адвокат Сергей Жорин. По итогу Елене и Евгению достались равные доли совместного имущества.

Елена и Евгений прожили вместе 33 года

Степаненко до сих пор обижена на бывшего мужа. Артистка отказывается выходить с ним на одну сцену даже за большие гонорары. В своих интервью она не отвечает на вопрос о прошлом браке и экс-супруге.

Брухунова, которая в последние годы была помощницей и концертным директором артиста, стала его новой супругой. Общественность сразу же нарекла девушку разлучницей и обвинила ее виновной в разводе юмористов.

Долгое время Евгений и Татьяна не подтверждали отношения. Ходили слухи, что Петросян оставил Степаненко ради Елены Воробей, доказательством служило фото, на котором артист целовал подопечную в щеку. Спустя годы Воробей рассказала, что снимок был приватный, но в Сеть его выложила именно Брухунова. Так Татьяна пыталась отвести подозрения от себя.

Снимок Петросяна с Воробей наделал много шума в Сети

Спустя год, в 2020 году, у пары родился сын Ваган. Наследника Петросян назвал в честь своего отца. Осенью прошлого года Татьяна и Евгений вновь огорошили общественность – супруги рассказали о пополнении в семье, у них родилась дочь. Подписчики Брухуновой заподозрили ее в использовании услуг суррогатной матери.

По мнению фолловеров, все это время Татьяна делилась снимками, на которых даже не был замечен округлившийся живот. Девочку назвали Матильда, она появилась на свет 13 октября, в этот день Татьяна вместе с Ваганом посетила премьеру детского спектакля, о котором рассказала в своем личном блоге. При этом, она не была похожа на женщину, которая вскоре отправится в роддом.

Все эти годы Брухунова сохраняла молчание и не давала интервью. Недавно женщина решила впервые побеседовать с интервьюером и раскрыла некоторые подробности жизни с артистом. После этого комментарии Татьяны заполонила критика и оскорбления.

О пополнении в семье Татьяна рассказала лишь весной

Поводом для нового скандала стали откровения женщины. Выяснилось, что отношения Петросяна с помощницей завязались в 2012 году, когда юморист был глубоко женат на Елене Степаненко. На тот момент Татьяне было 23 года. Тайну начала их романа Брухунова раскрыла, отвечая на вопрос о корыстном интересе ее брака с 78-летним юмористом.

«Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности…без чувств?», - резюмировала Татьяна.

По словам женщины, только после рождения Вагана Петросян признался ей, что понял истинный смысл слова семья. Якобы именно с Татьяной артист осознал, в чем заключается счастье.

Выяснилось, что роман Петросяна с Татьяной начался в 2012 году

Однако откровения Татьяны не умилили общественность, ее интервью, наоборот, разозлило общественность. Подписчики осознали, что Брухунова на протяжении шести лет состояла в отношениях с женатым Петросяном и совсем не чуралась роли любовницы. Фолловеры не понимают, как женщина может быть воцерковленной, систематически посещать храм и при этом крутить роман с занятым мужчиной.

«Вот это чистота и непорочность. Каждый праздник фотка из храма в интернете, а в реальной жизни шесть лет постель женатому Петросяну грела», - пишут комментаторы Татьяне.

Откровений Татьяны хватило для новой волны хейта. Женщина на протяжении нескольких лет боролась с критикой: многие из-за солидарности со Степаненко не могли принять поступок Брухуновой.

Татьяна часто рассказывает о воспитании сына Вагана

В этот раз Брухунова была не готова к негодованию подписчиков, женщина искренне верила, что общественность порадуется за нее.

«Я вспомнила, что такое хейт благодаря «добрым» комментаторам, которые вновь обрушились на меня. Я совершенно не поняла, за что, но это не имеет никакого значения», - написала Брухунова в блоге.

Несмотря на реакцию Татьяны, комментаторы уверены, на ней всегда будет клеймо «разлучницы» и «любовницы». Фолловеры не понимают, почему Брухунова не осознает, что влезла в чужую семью и разбила ее. Критика коснулась и самого Петросяна: его обвиняют в неверности.

«Предатель есть предатель. И ничем это не оправдаешь», - написали подписчики.

В социальных сетях Татьяна строит образ непорочной девушки

Спустя время Татьяна не выдержала наплыва негатива. Всех, кто критикует ее, она назвала «людьми с грязными мыслями» и «ничтожным меньшинством».

О ситуации высказался психолог Александра Миллер. Специалист уверен, Татьяна из-за критики общественности чувствует себя уязвленно, она недовольна клеймом «разлучницы», потому что оно социально неприемлемо.

«Татьяна прекрасно понимает, что ее подсознательно многие женщины не любят. Каждый примеряет ситуацию на себя, а вот если мой муж… Брошенной жене или мужу принято сочувствовать», - пояснила психолог.

Миллер убеждена, от славы любовницы Татьяну не спасет даже возможный развод с Петросяном, для россиян Брухунова навсегда останется той самой разлучницей. Критика будет сопровождать Татьяну на всем социальном пути, потому что сама женщина не видит и не осознает свои поступки.