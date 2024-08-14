«Ничем это не оправдаешь». На жене Петросяна Татьяне Брухуновой поставили «позорное клеймо»
Юморист Евгений Петросян уже пять лет женат на своей помощнице Татьяне Брухуновой, супруги воспитывают двоих общих детей. Пару часто обсуждают из-за большой разницы в возрасте, артист старше избранницы на 43 года. Недавно откровения Татьяны вызвали новый скандал, женщина отбивается от нападок толпы, но критика не утихает. Что рассказала нынешняя любовь Петросяна о своем браке, расскажем в статье.
Пятый брак Евгения Петросяна окутан тайнами и скандалами. Ради Татьяны юморист ушел от четвертой супруги, Елены Степаненко, с которой он прожил 33 года. Официально брак был расторгнут в 2018 году, спустя год, в 2019 году, Татьяна стала официальной супругой Евгения Вагановича.
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Развод со Степаненко сопровождался громким скандалом из-за раздела имущества экс-супругов. Юмористы на протяжении трех лет выясняли, что же кому достанется. Заседания проходили в Хамовническом суде столицы. Интересы Петросяна в суде представлял адвокат Сергей Жорин. По итогу Елене и Евгению достались равные доли совместного имущества.
Елена и Евгений прожили вместе 33 года
Степаненко до сих пор обижена на бывшего мужа. Артистка отказывается выходить с ним на одну сцену даже за большие гонорары. В своих интервью она не отвечает на вопрос о прошлом браке и экс-супруге.
Брухунова, которая в последние годы была помощницей и концертным директором артиста, стала его новой супругой. Общественность сразу же нарекла девушку разлучницей и обвинила ее виновной в разводе юмористов.
Долгое время Евгений и Татьяна не подтверждали отношения. Ходили слухи, что Петросян оставил Степаненко ради Елены Воробей, доказательством служило фото, на котором артист целовал подопечную в щеку. Спустя годы Воробей рассказала, что снимок был приватный, но в Сеть его выложила именно Брухунова. Так Татьяна пыталась отвести подозрения от себя.
Снимок Петросяна с Воробей наделал много шума в Сети
Спустя год, в 2020 году, у пары родился сын Ваган. Наследника Петросян назвал в честь своего отца. Осенью прошлого года Татьяна и Евгений вновь огорошили общественность – супруги рассказали о пополнении в семье, у них родилась дочь. Подписчики Брухуновой заподозрили ее в использовании услуг суррогатной матери.
По мнению фолловеров, все это время Татьяна делилась снимками, на которых даже не был замечен округлившийся живот. Девочку назвали Матильда, она появилась на свет 13 октября, в этот день Татьяна вместе с Ваганом посетила премьеру детского спектакля, о котором рассказала в своем личном блоге. При этом, она не была похожа на женщину, которая вскоре отправится в роддом.
Все эти годы Брухунова сохраняла молчание и не давала интервью. Недавно женщина решила впервые побеседовать с интервьюером и раскрыла некоторые подробности жизни с артистом. После этого комментарии Татьяны заполонила критика и оскорбления.
О пополнении в семье Татьяна рассказала лишь весной
Поводом для нового скандала стали откровения женщины. Выяснилось, что отношения Петросяна с помощницей завязались в 2012 году, когда юморист был глубоко женат на Елене Степаненко. На тот момент Татьяне было 23 года. Тайну начала их романа Брухунова раскрыла, отвечая на вопрос о корыстном интересе ее брака с 78-летним юмористом.
«Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе. С известным человеком, на котором огромный груз ответственности…без чувств?», - резюмировала Татьяна.
По словам женщины, только после рождения Вагана Петросян признался ей, что понял истинный смысл слова семья. Якобы именно с Татьяной артист осознал, в чем заключается счастье.
Выяснилось, что роман Петросяна с Татьяной начался в 2012 году
Однако откровения Татьяны не умилили общественность, ее интервью, наоборот, разозлило общественность. Подписчики осознали, что Брухунова на протяжении шести лет состояла в отношениях с женатым Петросяном и совсем не чуралась роли любовницы. Фолловеры не понимают, как женщина может быть воцерковленной, систематически посещать храм и при этом крутить роман с занятым мужчиной.
«Вот это чистота и непорочность. Каждый праздник фотка из храма в интернете, а в реальной жизни шесть лет постель женатому Петросяну грела», - пишут комментаторы Татьяне.
Откровений Татьяны хватило для новой волны хейта. Женщина на протяжении нескольких лет боролась с критикой: многие из-за солидарности со Степаненко не могли принять поступок Брухуновой.
Татьяна часто рассказывает о воспитании сына Вагана
В этот раз Брухунова была не готова к негодованию подписчиков, женщина искренне верила, что общественность порадуется за нее.
«Я вспомнила, что такое хейт благодаря «добрым» комментаторам, которые вновь обрушились на меня. Я совершенно не поняла, за что, но это не имеет никакого значения», - написала Брухунова в блоге.
Несмотря на реакцию Татьяны, комментаторы уверены, на ней всегда будет клеймо «разлучницы» и «любовницы». Фолловеры не понимают, почему Брухунова не осознает, что влезла в чужую семью и разбила ее. Критика коснулась и самого Петросяна: его обвиняют в неверности.
«Предатель есть предатель. И ничем это не оправдаешь», - написали подписчики.
В социальных сетях Татьяна строит образ непорочной девушки
Спустя время Татьяна не выдержала наплыва негатива. Всех, кто критикует ее, она назвала «людьми с грязными мыслями» и «ничтожным меньшинством».
О ситуации высказался психолог Александра Миллер. Специалист уверен, Татьяна из-за критики общественности чувствует себя уязвленно, она недовольна клеймом «разлучницы», потому что оно социально неприемлемо.
«Татьяна прекрасно понимает, что ее подсознательно многие женщины не любят. Каждый примеряет ситуацию на себя, а вот если мой муж… Брошенной жене или мужу принято сочувствовать», - пояснила психолог.
Миллер убеждена, от славы любовницы Татьяну не спасет даже возможный развод с Петросяном, для россиян Брухунова навсегда останется той самой разлучницей. Критика будет сопровождать Татьяну на всем социальном пути, потому что сама женщина не видит и не осознает свои поступки.