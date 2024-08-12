Алсу подала сразу три иска к мужу по разделу имущества

Певица Алсу подала три иска против своего мужа бизнесмена Яна Абрамова. В частности, несколько недель назад представители артистки обратились в Савеловский суд Москвы с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества пары. Этот же документ поступил 1 августа в Мосгорсуд. News.ru

«Речь, судя по всему, идет о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, который был наложен по просьбе противоположной стороны. Это делается для того, чтобы счета, квартиры и машины остались в неприкосновенности до конца процесса, никто ничего не продал и не перевел», — говорится в сообщении. WomanHit.ru

Пока команда артистки готовится к разбирательствам, сама она активно занимается своей карьерой, которая у нее вновь пошла в гору. Из-за развода имя Алсу стало чаще мелькать в новостях, и на нее повысился спрос. По данным источника, вокалистка из-за этого даже стала запрашивать повышенный гонорар. Passion.ru