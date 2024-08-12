Алсу подала сразу три иска к мужу по разделу имущества

Певица Алсу подала три иска против своего мужа бизнесмена Яна Абрамова, пишет StarHit. В частности, несколько недель назад представители артистки обратились в Савеловский суд Москвы с прошением об «отмене мер по обеспечению иска» по разделу имущества пары. Этот же документ поступил 1 августа в Мосгорсуд.

Речь может идти о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов, которые заморожены до конца бракоразводного процесса, пояснил источник портала. В частности, в Савеловском суде вопрос рассмотрят 22 августа, а в апелляционном — 26-го. Дата рассмотрения заявления Алсу в третьей инстанции еще не назначена.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что Алсу после начала развода с Абрамовым в течение трех недель не могла попасть к себе домой. По данным канала, предприниматель отдал соответствующее распоряжение сотрудникам элитного жилого комплекса«Триумф-Палас» в центре Москвы, где расположена общая квартира супругов стоимостью в 300 млн рублей.

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Baza также опубликовала ответ управляющей компании, из которого следует, что Алсу запретили пользоваться парковкой на территории жилого комплекса. Оказалось, что артистку исключили из базы жильцов.