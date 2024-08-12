Виниловые пластинки Tiësto и Армина ван Бюрена будут проданы на аукционе

На онлайн-платформе Amplyfied будут выставлены 12-дюймовые пластинки с музыкой в жанре транс. Все вырученные средства пойдут на благотворительность: во Всемирный фонд дикой природы, Детскую исследовательскую больницу Св. Иуды в Нью-Йорке и Лондонский институт исследований рака.

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На аукционе окажутся виниловые издания ремикса нидерландского диджея Tiësto на песню Silence группы Delerium (2004), мини-альбома валлийского диджея Sasha «Xpander» (1999), релиза британского музыканта Chicane «Saltwater» (1999), а также несколько лонгплеев голландца Армина ван Бюрена, британского продюсера Пола Окенфолда и других легенд транса. На каждой пластинке стоит автограф исполнителя, сообщает Billboard.

Ранее стало известно, что с молотка уйдут эскизы, предположительно, авторства Майкла Джексона.