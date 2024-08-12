Супруги MONEYKEN и INSTASAMKA выпустили альбом «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 2, PART 1»

Прошлая часть «Семейного бизнеса» вышла в уже далеком 2020-м. Сейчас INSTASAMKA — самая популярная российская певица, которая активно выпускает бэнгеры и ремейки классических поп-хитов. MONEYKEN больше известен как саунд-продюсер и, конечно же, муж исполнительницы трека «За деньги да».

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Вообще, «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 2, PART 1» вышел еще в июле, но до всех платформ добрался только сейчас. Впрочем, за месяц с небольшим тренды в хип-хопе не поменялись, поэтому будем оценивать релиз, будто он вышел только сейчас.

Основным артистом в альбоме точно можно назвать MONEYKEN, сама же INSTASAMKA на вторых ролях. Главная проблема — существенная нехватка потенциальных хитов. Есть немного рефлексии, когда семейная пара оборачивается назад и смотрит, чего они добились за карьеру, но на этом совместная химия кончается.

В вашем плейлисте может застрять танцевальный трек «5:30», он же и закрывает альбом. Вот на нем MONEYKEN раскрывается за счет читки и драйва как самостоятельный артист.

В 2018 году Бейонсе и Jay-Z представили совместный релиз Everything Is Love. Пластинку сейчас подзабыли, но в момент выхода ее встретили очень восторженно. У «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 2, PART 1» так не получилось, но наши надежды возлагаются на вторую часть.

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