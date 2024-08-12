На отдыхе в Италии Ксения Собчак предалась ностальгии по русскому року нулевых. Журналистка посетила концерт легендарной группы «Мумий Тролль» с ее бессменным лидером Ильей Лагутенко, прибывшим на гастроли из США. Ксения обожает творчество музыканта и знает его песни наизусть. На итальянском концерте с билетами за 10 000 евро Собчак подпевала кумиру миллионов россиян и пританцовывала.

По словам журналистки, посмотреть на Илью и послушать его хиты собралось очень много русских.

«Лагутенко — это любовь навсегда», — призналась Ксения в личном телеграм-канале.

И заодно поделилась подробностями шоу:

«Вчера в Forte dei Marmi прошел "итальянский концерт". Столы продавались от 10 тысяч евро, песни Илья пел помимо своих еще и на итальянском. В зале — одни русские. И здесь их много».

Отдельного внимания заслуживает образ Ксении.

Ранее Ксения Собчак впервые рассказала о пластической операции, которую сделала 10 лет назад.