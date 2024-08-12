Назван гонорар «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале

Группа «Любэ» выступит на фестивале патриотической песни «Солдатский конверт-2024» в Ставрополе. Гонорар составит 7,8 млн рублей, пишет Telegram-канал «Светский хроник» со ссылкой на портал Госзакупок.

По данным канала, мероприятие пройдет 3 сентября в Ставрополе на сценической площадке на Крепостной горе. Артисты споют 20 песен за 50 минут.

Журналисты отметили, что исполнители работают по 100%-й предоплате.

Иван Охлобыстин заявил, что уехавшие артисты поступили "не очень прилично"

Ранее лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев признался, что коллектив не может осуществлять концерты в Донбассе, в связи с тем, что там «слишком сложные условия».