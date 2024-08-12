Гордон оценила инициативу по проверке артистов на трезвость

Юрист Екатерина Гордон выступила против проверок артистов на опьянение перед концертами. Она рассказала Telegram-каналу «Звездач», что механизмы воздействия на артистов, сорвавших концерты, уже существуют.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выступлениями. По его мнению, такие проверки можно было бы проводить в случаях, когда речь идет о концерте с аудиторией от 500 зрителей. Также депутат призвал ужесточить наказание для знаменитостей за появление на публике в нетрезвом состоянии.

Гордон усомнилась, что такие проверки было бы легко организовать. Она отметила, что из бюджета пришлось бы выделить дополнительные средства, чтобы оплачивать работу медиков или полицейских, которые проводили бы проверки.

«Где найдут такое количество персонала? Проверять будут всех артистов: и малых и больших, и в ДК деревенек и в «Олимпийском»? Мне кажется, бред какой-то», - заявила юрист.

Вокалист «На-На» отреагировал на идею запретить артистам выступать пьяными

Гордон добавила, что механизмы юридического воздействия на артистов, сорвавших концерт, уже существуют. Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила, что достаточно будет напоминать знаменитостям об их ответственности перед зрителем, а «устраивать позорище многим артистам» не стоит.