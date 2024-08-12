Юлия Савичева и Джизус выпустили клип на трек «Лето без тебя»

Поп-певица Юлия Савичева и хип-хоп- и рок-музыкант Джизус представили видео на совместную композицию «Лето без тебя».

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В ролике показана история любви парня и девушки в Санкт-Петербурге. В клип вошли кадры с Савичевой и Джизусом из студии, а также с выступления артистов на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Режиссером работы выступил Константин Черепков, ранее снимавший для Юлии видео на трек «Девочка». Он предложил музыкантам несколько вариантов сценария, и они выбрали тот, что был с позитивным финалом.

Клип снимался в условиях сильной жары. Савичева отметила выносливость и работоспособность съемочной команды.

Ранее Клава Кока поделилась mood video на песню «Лето».